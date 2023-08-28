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Editörler : enginkrtpalex 10


28 Ağustos 2023 14:28
Euroleague Tahmin Yarışması

Geçtiğimiz sezonlarda düzenlenen Euroleague Tahmin Yarışmasını bu sezon yine kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz.

Basketbolu seven, takip eden, maçları daha heyecanlı izlemek isteyen herkesi turnuvaya bekleriz.

Euroleaguede bu sezon da 18 takım yer alacak. Bu sezon Play-İn uygulaması ile formatta değişikliğe gidildi.

Normal sezonu ilk 6 da bitirenler doğrudan çeyrek finale yükselecek. 7. ile 8. ve 9.ile 10. kendi aralarında sıralamada üstte yer alan takımın sahasında maç yapacaklar.

7-8 galibi doğrudan çeyrek finalde normal sezonun 2.sinin rakibi olurken, 9-10 galibi, 7-8 in kaybedeni ile bir maç daha yapacak. onu kazanan da 8.takım olarak normal sezonun liderine karşı çeyrek finalde şansını deneyecek.

Normal Sezon 5 Ekim 2023 Perşembe günü başlayacak.

Katılmak isteyen kişi sayısına göre bir format belirleyebiliriz. Turnuvamız daha önce olduğu gibi bire bir lig maçları usulü ile yapılacaktır. Katılımınızı bekler Keyifli turnuvalar dilerim herkese.

Katılmak isteyenler 29 Eylül Cuma gününe kadar bu başlık altındaki listeye isimlerini yazdırsın lütfen.

Saygılarımla.


Gokhanınn
Şef
28 Ağustos 2023 14:58

1-Gökhanın (ice.man)


kontraktemerdümgiriz
28 Ağustos 2023 15:17

2 kontrakte merdümgriz

Toplam 2 mesaj

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