Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 15:16
Maaş hesabına bloke

Hocalarım KYK borcumdan dolayı maaş hesabıma bloke konulmuş üstelik icram da var maaşın 4 te 1 i icraya gidiyordu. Bu şekilde olursa önümüzdeki ay bana 1 TL bile kalmayacak ben bu durumda ne kiramı ödeyebilirim nede diğer borçlarımi üstelik servis ücretim var herşeyi geçtim 1 ay boyunca ben ne yiyeceğim. Aynı bankadan fatkili bir hesap açtım mebe gitsem derdimi anlatsam maaş hesabımı değiştirebilir miyim


fadime82
Şef
28 Ağustos 2023 15:20
maas hesaplarinin yatacağı banka promosyon sözlesmesi imzalandiginda belli oluyor ve 3 yil 5 yil banka hesabi değişmiyor hocam. tayin isteyip baska yerede gitseniz yine icra devam eder. cunku icra dosyasıniz sisteme otomatik işleniyor.

tek.memur
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:21

Bağlı bulunduğun vergi dairesinin müdürüyle görüşmelisin...Yapılandırma vardı yapılandırma yapmamışşın,muhtemelen belli bir peşinat ödersin bloken kalkar geri kalanını 2-3 taksitle ödersin...e haciz geldimi tüm hesaplarına bloke konulur...


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 15:23

Hesap değiştirmekle sorun hallolmaz. Siz bir sistem içindesiniz. Fakat maaşın ancak belli bir kısmına bloke koyabilirler. Hepsini koyma gibi bir hak yok. Oranları şu anda unuttum.

Bankaya başvurun hesabın maaş hesabı olduğunu belirterek blokeyi kaldırtın.


Ramazan212147
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:27

Banka yapar mı acaba

atahoca, 1 saat önce

Hesap değiştirmekle sorun hallolmaz. Siz bir sistem içindesiniz. Fakat maaşın ancak belli bir kısmına bloke koyabilirler. Hepsini koyma gibi bir hak yok. Oranları şu anda unuttum.

Bankaya başvurun hesabın maaş hesabı olduğunu belirterek blokeyi kaldırtın.


tek.memur
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:29

Banka direk maliye ye yönlendiriyor...Maliyede yapılandırma yapılmadığı için e hacizi kaldırmıyor...

atahoca, 1 saat önce

Hesap değiştirmekle sorun hallolmaz. Siz bir sistem içindesiniz. Fakat maaşın ancak belli bir kısmına bloke koyabilirler. Hepsini koyma gibi bir hak yok. Oranları şu anda unuttum.

Bankaya başvurun hesabın maaş hesabı olduğunu belirterek blokeyi kaldırtın.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 15:33

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükmünce zaten kanunsuz bir iş yapıyorlar. Aşağıda maddeyi ekleyeceğim. Dilekçenizde kanunu belirtirsiniz. Bu sırada da arkadaşların dediği gibi yapılandırma yapabilirsiniz.

Madde 4- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek burs-kredi taahhüt senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin iş ve işlemler; vergi, resim ve harca tâbi değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez.

tek.memur, 1 saat önce

Banka direk maliye ye yönlendiriyor...Maliyede yapılandırma yapılmadığı için e hacizi kaldırmıyor...


Ramazan212147
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:40

Abi siz yazımı nerenizden okuyorsunuz öğretmen misiniz gerçekten ben şuan öğretmenim geçmişte aldığım KYK borcumdan dolayı maaşıma bloke konulmus diyorum burs falan almıyorum zaten


tek.memur
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:47

Yukarıda olacakları yazdım...Senin durumunun aynısını yaşadım...bağlı bulunduğun vergi dairesinin müdürü ile hal edeceksin.. harici hesapta değiştirsen,bankaylada görüşsen nafile ben hepsıni denedim olmadı

Ramazan212147, 54 dk. önce

Abi siz yazımı nerenizden okuyorsunuz öğretmen misiniz gerçekten ben şuan öğretmenim geçmişte aldığım KYK borcumdan dolayı maaşıma bloke konulmus diyorum burs falan almıyorum zaten


memurbey44
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:56

Arkadaşım bu işin kesin çözümü icra dairesine gideceksin ve maaş hesabını gösterip maaşından icra kesintisi olduğunu belirtip maaş hesabında bulunan blokenin kaldırılmasını talep edeceksin onlarda sana kapalı zarfta yazıyı verecekler sende alıp ilgili banka şubesine götüreceksin ve maaş hesabı bloken kaldırılacak.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 15:59

Nerenizden okuyorsunuz ifadesi hoş değil. Sizin durumunuzda çok kişi var ve şikayet sayfaları onlarla dolu. Oradan yanlış yorumlama olabilir. Sene, zaman aşımı birçok kavram var. Onlar durumu değiştiriyor.

Anladığım kadarıyla arkadaşın üzerinde mal yok onu haczedemiyorlar.

Maaş hesabına haciz 1/4'ten fazla olamıyor. İlk tebliğ edilen borcunuz bitince diğerinin ödemesi başlar. Durum bu. Uygulamayı yanlış yapıyorlarsa dilekçe yazarsınız.

Sıkıntı çıkarsa tanıdığınız avukat varsa danışınız. Zaten internette mahkeme kararları da var. Oradan da araştırabilirsiniz.

Ramazan212147, 54 dk. önce

Abi siz yazımı nerenizden okuyorsunuz öğretmen misiniz gerçekten ben şuan öğretmenim geçmişte aldığım KYK borcumdan dolayı maaşıma bloke konulmus diyorum burs falan almıyorum zaten


Ramazan212147
Aday Memur
28 Ağustos 2023 16:06

Abicim abiler bakın gerçekten yazdığımı okumuyorsunuz benim maaşında icra var her ay düzenli 4/1 kesiliyor eyvalah buna itirazım yok bunun üzerine KYK borcumdan dolayida maaş hesabıma bloke konulmuş bende diyorum ki maaşımı ak banktan alıyorum gitsem yine Akbanktan aynı şubeden farklı bir hesap açsam ki açtım hatta deneme olsun diye 50 TL yatırdım para duruyor kimse bloke koymadı işte bu hesabı milli eğitime versem nasıl olsa aynı banka aynı şube promosyonlada bir ilgisi yok bu durumda mili eğitim kabul eder mi

atahoca, 35 dk. önce

Nerenizden okuyorsunuz ifadesi hoş değil. Sizin durumunuzda çok kişi var ve şikayet sayfaları onlarla dolu. Oradan yanlış yorumlama olabilir. Sene, zaman aşımı birçok kavram var. Onlar durumu değiştiriyor.

Anladığım kadarıyla arkadaşın üzerinde mal yok onu haczedemiyorlar.

Maaş hesabına haciz 1/4'ten fazla olamıyor. İlk tebliğ edilen borcunuz bitince diğerinin ödemesi başlar. Durum bu. Uygulamayı yanlış yapıyorlarsa dilekçe yazarsınız.

Sıkıntı çıkarsa tanıdığınız avukat varsa danışınız. Zaten internette mahkeme kararları da var. Oradan da araştırabilirsiniz.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 16:07

Etmez.

Ramazan212147, 28 dk. önce

Abicim abiler bakın gerçekten yazdığımı okumuyorsunuz benim maaşında icra var her ay düzenli 4/1 kesiliyor eyvalah buna itirazım yok bunun üzerine KYK borcumdan dolayida maaş hesabıma bloke konulmuş bende diyorum ki maaşımı ak banktan alıyorum gitsem yine Akbanktan aynı şubeden farklı bir hesap açsam ki açtım hatta deneme olsun diye 50 TL yatırdım para duruyor kimse bloke koymadı işte bu hesabı milli eğitime versem nasıl olsa aynı banka aynı şube promosyonlada bir ilgisi yok bu durumda mili eğitim kabul eder mi


Ramazan212147
Aday Memur
28 Ağustos 2023 16:08

4/1 kesilen icra kesilsin ki kesilecek ama KYK borcumdan dolayı bütün maaş gitmesin istiyorum

Ramazan212147, 28 dk. önce

Abicim abiler bakın gerçekten yazdığımı okumuyorsunuz benim maaşında icra var her ay düzenli 4/1 kesiliyor eyvalah buna itirazım yok bunun üzerine KYK borcumdan dolayida maaş hesabıma bloke konulmuş bende diyorum ki maaşımı ak banktan alıyorum gitsem yine Akbanktan aynı şubeden farklı bir hesap açsam ki açtım hatta deneme olsun diye 50 TL yatırdım para duruyor kimse bloke koymadı işte bu hesabı milli eğitime versem nasıl olsa aynı banka aynı şube promosyonlada bir ilgisi yok bu durumda mili eğitim kabul eder mi


Ramazan212147
Aday Memur
28 Ağustos 2023 16:15

Birsey bildiğin yok boş boş konuşuyorsun en kötüsü yanlışlıkla hesabımı kapatim yeni hesap açtım derim sorun çözülür

atahoca, 35 dk. önce

Nerenizden okuyorsunuz ifadesi hoş değil. Sizin durumunuzda çok kişi var ve şikayet sayfaları onlarla dolu. Oradan yanlış yorumlama olabilir. Sene, zaman aşımı birçok kavram var. Onlar durumu değiştiriyor.

Anladığım kadarıyla arkadaşın üzerinde mal yok onu haczedemiyorlar.

Maaş hesabına haciz 1/4'ten fazla olamıyor. İlk tebliğ edilen borcunuz bitince diğerinin ödemesi başlar. Durum bu. Uygulamayı yanlış yapıyorlarsa dilekçe yazarsınız.

Sıkıntı çıkarsa tanıdığınız avukat varsa danışınız. Zaten internette mahkeme kararları da var. Oradan da araştırabilirsiniz.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 16:17

Hocam, arkadaşın yazdığını uygulayınız.

Maaşların yatacağı yer konusunda bireysel istek emeklilerde var. Bizde kurum adımıza anlaşma yapıyor. Yine de gönlünüz rahat etsin diye e-devlet'ten deneyin.

memurbey44, 38 dk. önce

Arkadaşım bu işin kesin çözümü icra dairesine gideceksin ve maaş hesabını gösterip maaşından icra kesintisi olduğunu belirtip maaş hesabında bulunan blokenin kaldırılmasını talep edeceksin onlarda sana kapalı zarfta yazıyı verecekler sende alıp ilgili banka şubesine götüreceksin ve maaş hesabı bloken kaldırılacak.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 16:26

Yapın o zaman. Niçin soruyorsunuz.

Zamanında kefilik sebebiyle (ki son kefilliğim oldu) başımıza geliyordu. Arkadaş işi halletti. Çok büyük borçları vardı. Ev, araba sattı geri kalanda maaştan kesildi. Ve kesinti bu miktarı aşmadı. Bloke meselesinde ise hemen hemen herkes aynı şeyi yazmış zaten.

Ramazan212147, 19 dk. önce

Birsey bildiğin yok boş boş konuşuyorsun en kötüsü yanlışlıkla hesabımı kapatim yeni hesap açtım derim sorun çözülür


f0xy
Şef
28 Ağustos 2023 16:30

Kardeşim, maaşında haciz varken de maliye bloke koyabiliyor. E haciz uygulaması yeni değil. Kanunen mümkün, yapacağın tek işlem vergi dairesine gidip borcunu yapılandırmak, başka bir işlem mümkün değil, 2 kez vergi affı yapıldı faizler sıfırlandı. Keşke o zaman halletseydin. Ancak şu an yapabileceğin işlem vergi dairesine gitmek. Dilekçe verip borcu taksitlendirmek. Kolay gelsin

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