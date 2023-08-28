Maaş hesabına bloke

Nerenizden okuyorsunuz ifadesi hoş değil. Sizin durumunuzda çok kişi var ve şikayet sayfaları onlarla dolu. Oradan yanlış yorumlama olabilir. Sene, zaman aşımı birçok kavram var. Onlar durumu değiştiriyor.

Anladığım kadarıyla arkadaşın üzerinde mal yok onu haczedemiyorlar.

Maaş hesabına haciz 1/4'ten fazla olamıyor. İlk tebliğ edilen borcunuz bitince diğerinin ödemesi başlar. Durum bu. Uygulamayı yanlış yapıyorlarsa dilekçe yazarsınız.

Sıkıntı çıkarsa tanıdığınız avukat varsa danışınız. Zaten internette mahkeme kararları da var. Oradan da araştırabilirsiniz.