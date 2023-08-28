Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 15:23
Yarın öğleden sonra il emri gelir.

Geçmiş tecrübelerime dayanarak sonuçlar açıklandıktan 1 kaç sat sonra il emri tiviti gelir


selimix34
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:25

İl emri gelince bu atamada eşlerden biri atanmışsa onları da kapsar mı hocam?


sipsa26
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 15:27

1.mazaret durumuna başvuru yaptıysanız olur. Ama il dışı gelip eşiniz için il emri diyorsanız olacağını düşünmüyorum

selimix34, 1 saat önce

İl emri gelince bu atamada eşlerden biri atanmışsa onları da kapsar mı hocam?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı SorunuMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.il emri olmazsa aile birliği için dava 21 saat ders dilekçesiMemurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icinöğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?İstifayı ne zaman vermeliyim?

Sözlük

hüdhüd kuşu 1 taşı gediğine koymak 1 ötzi 1 suç oranlarının artması 5 En sevdiğin şiiri birak 3 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 Bugün olanlar 4 CUMA MESAJI 4 teke tek bilim 3 Bi molada iki nikle iki farklı karakter olmak 4

Son Haberler

Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiTÜGİAD Genel Merkezine kayyum atandıPiyade uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybettiAkşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıtHSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?