Ya gittiğimiz yer geldiğimiz yeri aratırsa?

Milli eğitim rotasyon getirmeyi düşünüyor ama atama istemek için 3 yıl şartı var. Kardeşim bırakın insanların her sene tercih hakkı olsun. Boş yer varsa isteyen istediği yere gitsin. Sonra da öğretmenler gittiği yerden kıpırdamıyor deniliyor. Nasıl kıpırdayalım 3 yıl zaten zorunlu bekliyoruz. Sonra da gittiğimiz yer ya daha kötüyse diye kimse yerinden kıpırdamak istemiyor.

Milli eğitim rotasyon getirmeyi düşünüyor ama atama istemek için 3 yıl şartı var. Kardeşim bırakın insanların her sene tercih hakkı olsun. Boş yer varsa isteyen istediği yere gitsin. Sonra da öğretmenler gittiği yerden kıpırdamıyor deniliyor. Nasıl kıpırdayalım 3 yıl zaten zorunlu bekliyoruz. Sonra da gittiğimiz yer ya daha kötüyse diye kimse yerinden kıpırdamak istemiyor.