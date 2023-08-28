Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 15:32
Ya gittiğimiz yer geldiğimiz yeri aratırsa?

Cogu ogretmen arkadasim calistigi yerden memnun olmadigi icin tayin istedi. Peki ya gittikleri yerde mutlu olamazlarsa. Ya gittiginiz yer geldiginiz yeri aratirsa? Bu soruları hic sordunuz mu kendinize? Bu durum beni düşündürüyor


skramz
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 15:34

Öğretmen olmayı istememe sebeplerimden birisi


Dalaras
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 15:36

Ogretmenlik kutsal bir meslektir. Lutfen boyle konusmayin.

skramz, 1 saat önce

Öğretmen olmayı istememe sebeplerimden birisi


Tlghca
Memur
28 Ağustos 2023 15:52

Sayın hocam. Yeni bir mekan yeni arkadaş ortamı her zaman insanı bir miktar tedirgin etmiştir. Yeni görev yerimde, öğretmen arkadaşlarla anlaşabilecek miyim?.... idarecilerle sorun yaşar mıyım?....öğrenciler nasıl? gibi kafamızda onlarca soru oluşur. Çoğu zaman zaman da bu endişeden dolayı insanlar yer değiştirmek bile istemezler. Aynı kaygının kaynağı da bizizdir. Yeni yerimizdeki insanlar "gelen nasıl birisi? anlaşabilir miyiz? idare açısından bana sorun çıkartır mı?" gibi.. O yüzden endişeniz yersiz bence. Sizin endişe ettiğiniz kadar yeni okulunuzda sizden endişe ediyordur? Bence gideceğiniz yerde çok iyi anlaşacağınız insanlar olduğunu düşünerek yeni görev yerinize gidin....ki onlarda sizin için aynını düşünsünler.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 16:32
Milli eğitim rotasyon getirmeyi düşünüyor ama atama istemek için 3 yıl şartı var. Kardeşim bırakın insanların her sene tercih hakkı olsun. Boş yer varsa isteyen istediği yere gitsin. Sonra da öğretmenler gittiği yerden kıpırdamıyor deniliyor. Nasıl kıpırdayalım 3 yıl zaten zorunlu bekliyoruz. Sonra da gittiğimiz yer ya daha kötüyse diye kimse yerinden kıpırdamak istemiyor.
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