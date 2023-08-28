Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 15:38
Kültür turizm

Kültür turizm Bakanlığı'nın 165 personel alımı ilanına başvuru yapmıştım 37. Yedekteyim önümde 7 kişi kaldı acaba bana sıra gelirmi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimGençlik ve Spor Bakanlığı destek personel alımı GSB büro personeli hakkındaT.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 16 Ekim 2020

Sözlük

Türk Mitolojisi 1 En sevdiğin şiiri birak 3 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 yumurta fiyatları 1 Bi molada iki nikle iki farklı karakter olmak 4 faiz oranı 1 Memurun namaz sorunsalı 15 zümrüd-ü anka kuşu 2 Kordiseps militarisin 1 güne bir pratik bilgi bırak 1

Son Haberler

Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiTÜGİAD Genel Merkezine kayyum atandıPiyade uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybettiAkşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıtHSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?