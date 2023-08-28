Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 16:09
Naklen Geçişte Görevde Yükselme Sınavı Bekleme Süresi?

Arkadaşlar merhaba.

Net bilgi sahibi olan arkadaşlarımız vardır mutlaka...

Kurumlar arası geçiş ile başka bir kuruma geçtim. Yeni kurumumdaki Görevde Yükselme Sınavına girmek için ne kadar bir süre çalışmam gerekecek?

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