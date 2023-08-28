KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 16:16
Kültür Turizm 235 Kişilik Alım

28 tane Mimar alımı var

Açılan kontenjanların çoğu deprem bölgesi ve bunu belirtmekten dilimizde tüy bitti ama gitmeyecek arkadaşlar lütfen başvurmasın

Mülakata giden 1 kişi bile olsa nasılsa alınır demeyin çünkü alınmıyor

Daha bu sene İller Bankası mülakatına girdiğim şehir için 5 kişi mülakata çağrıldı ama giden 2 kişiydik. Mantıken yedek olmayı garantilemiştim ama yedek olarak da alınmadım. Diğer mimar arkadaş da alınmadıysa o kontenjan boş kaldı

Benzer bir durumu Kültür Turizm alımında da gördük

Bu sene İçişleri Bakanlığının İl Planlama Uzman Yardımcısı alımı oldu. Yedeklere sıra gelmesine rağmen gitmeyecekleri şehirlere körü körüne başvurdukları için yedeklerin bile gitmediği kontenjanlar oldu

Bu alım kıtlığında açılan 3-5 kadroyu da kendimiz yakmayalım, insan olalım

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