Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 16:23
Vakıfbank trigger otomatik kesinti!!
Bugün maaaş bankam Vakıfbank,kredi kartı borcumdan dolayı,EFT olarak yatan paralarımı hemen kesmiş ama bana bir tebligat gelmedi yada icra başlamadı..Ne yapmam lazım bilen yardımcı olursa sevinirim..

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