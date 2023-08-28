Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 16:27
Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir mi

Arkadaşlar wp üzerinde tayin ilişik kesme tebligati yapilir mi? Tebligat usulleri nedir? Şahsi olarak teblig ve tebellug yapilmamis bir ilişik kesmede wp mesajlari mehil süresine girer mi?

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