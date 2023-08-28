Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 16:32
MEB GYS taban puanları neden açıklanmıyor?

Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması 25 Ağustos 2023 itibariyle sona erdi ancak açıklanan hiçbir bilgi yok. Normal takviminden 1-2 hafta önce sınav sonuçları açıklandı ancak taban puanlar sınav takvimindeki süreç bitmesine rağmen neden açıklanmıyor? Yaz bitmeden, okullar açılmadan bu işlemler ivedilikle yapılsa görevde yükselmeyle yeni görevlerine atanan veya atanamayan herkes önünü görse ve görevinin başına geçse daha iyi olmaz mıydı?

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