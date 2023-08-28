Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 16:49
Eğitim Durumu Tayini Öğrenci Belgesi

Arkadaşlar merhaba eğitim durumu tayini için dilekçe vereceğim bir de öğrenci belgesi isteniyor fakat yeni kayıt yaptırdım e devletten ,belge barkodlu, sadece ilgili bölüme kaydı e devletten yapılmıştır yazıyor, bu belge kabul edilir mi yoksa üniversiteden belge mi almak gerekir?


bugsbunny91
Aday Memur
28 Ağustos 2023 18:45

ders kaydını yaptırdıktan sonra öğrenci belgesini öğrenci işlerinden aldıktan sonra tayin için başvurabilirsin. ekim başında olacak yani.

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