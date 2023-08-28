Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 16:57
Adalet Bakanlığı Boşanma durumunda tayin hakkında

eski eşim ile aynı adliyede zabıt katibi olarak görev yapıyoruz, yaklaşık 1 ay kadar önce anlaşmalı olarak boşandık, aynı yerde çalışmanın zorlukları oluyor, bu nedenle ben kendi memleketime tayin talebinde bulunmak istiyorum, acaba böyle bir talebi olan oldu mu aramızda daha önce, yada talepte bulunduğum zaman ne gibi bir sonuçla karşılaşırım yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.


umutsuzkatip
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 17:27

Evliliğiniz göreve başladıktan sonra mı oldu önce mi?


kamasamato
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:57

göreve başladıktan daha önce oldu.


kamasamato
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:59

2013 yılında evlendik, 2017 yılında göreve başladım, 2023 yılında boşanma oldu.

kamasamato, 1 saat önce

göreve başladıktan daha önce oldu.


west19
Şef
28 Ağustos 2023 18:44
tabiki tayin alabilirsin. Calistigim adliyede 3 4 kişinin senin gibi talebi doğrultusunda istedigi yere tayini çıktı..
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