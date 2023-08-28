Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 17:00
sizce hangi otobüs firmasını tercih etmeliyim?

Kısa bir tatil için istanbuldan izmire gideceğim havalimanı çok uzak uçakla gitmek istemiyorum o yüzden otobüs kullanacağım sizce hangi otobüs firmasını tercih etmeliyim?


memurforumu
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:26

Kamil Koç?u öneririm size geçen hafta gittim gemliğe hizmetleri kesinlikle kaliteli, araçları rahat ve temiz, personel ise oldukça kalifiye işini bilen insanlar. bir sonraki seyahatimde de tercih edeceğim bir firma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.


memurhesabi
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:28

Ben genelde otobüs kullanacaksam Kamil Koç kullanırım otobüsün kalkış saatlerine harfiyen uyuyorlar ayrıca otobüsler yeni ve gayet temiz oluyor 3+1 tercih edersen çok daha rahat bir yolculuk yaparsın.

Toplam 2 mesaj

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sizce hangi otobüs firmasını tercih etmeliyim?

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