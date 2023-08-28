Yeni Atama Sistemi

Bildiğiniz üzere okullardaki normlar Ekim ve Nisan ayında olmak üzere yılda iki kez güncellenmektedir. Benim önerim tüm okullardaki normların anlık olarak görülebileceği yeni bir sitem kurulmalı. Hangi okulda kaç norm eksik kaç norm fazla herkes görebilmeli. Herkes aylar önceden gidebilme ihtimali olan yerleri görüp ona göre aile ve hayat planlarını yapabilmeli. Sistem şeffaf olmalı ki olabilecek tüm eleştirilerin ve itirazların önüne geçilebilsin. Şimdiki gibi kapalı bir sistemde herkes hakkının yenildiğini düşünüyor haklı olarak. Yapay zeka çağında bunu yapaması çok kolay.

Bildiğiniz üzere okullardaki normlar Ekim ve Nisan ayında olmak üzere yılda iki kez güncellenmektedir. Benim önerim tüm okullardaki normların anlık olarak görülebileceği yeni bir sitem kurulmalı. Hangi okulda kaç norm eksik kaç norm fazla herkes görebilmeli. Herkes aylar önceden gidebilme ihtimali olan yerleri görüp ona göre aile ve hayat planlarını yapabilmeli. Sistem şeffaf olmalı ki olabilecek tüm eleştirilerin ve itirazların önüne geçilebilsin. Şimdiki gibi kapalı bir sistemde herkes hakkının yenildiğini düşünüyor haklı olarak. Yapay zeka çağında bunu yapaması çok kolay.