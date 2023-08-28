Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 17:29
İl emri istiyoruz

Hepimiz mağdur olduk, rica ediyorum.Zaten üç dört sene mazeret tayini kullanamıyoruz.Eşimin çalıştığı yerde çok az kadro vardı ve yüksek hizmet puanı olanlar yerleşti.Aile mazeretini lüks sayanlar var siz de evleneceksiniz, o zaman böyle konuşmak kolay olmayacak.

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