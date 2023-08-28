Trafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...

Trafik kendi içinde de bir çok kısma ayrılıyor hepsinde çalışma deneyimi sunan sayın amirlerime selam olsun her şeyden biraz hiç bir şeyden tam anlamayan bir trafik polisi olduk sayelerinde..

Rezillikleri konu başlığı içinde anlatıyım

Yediemin otoparkları ;

Siyasi güçlü tanıdığı olan kişilere kiralanan bu otoparklara özellikle SİCİLLİ DAYIlarımız resmen bunlara çalışıyor herkesi kastetmiyorum mutlaka gören/bilen vardır ancak yediemin otoparkının kölesi olmuşlar çünkü trafik polisinin gideceği bir yer yok ! Otoparktan başka bir yere gidemez , otoparkın çarkının dönmesi için ne kadar araba bağla yakala o kadar hizmet ve saygı görüyorsun ve bazı dayılarımız resmen buranın çalışanı olmuş haberleri yok.. Koskoca TÜRK POLİSİnin düştüğü halden utanıyorum gerçekten yedieminlerde yaşanan şu saçmalıklar bitmez.. ne hikmetse dayılarımız zengine asla dokunmaz nerede gariban fakir fukara varsa yakala yapıştır ceza ve çekiciyi gönder otoparka...