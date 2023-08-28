Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 17:31
Trafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...

Selamın aleyküm abiler ve kardeşlerim yeni memur sayılırız ancak nerede çalıştığımı belirtmeden şu yaşadığım saçmalık ve rezillikler konusunda içimi dökmek istedim sizinde yorumlarınızı bekliyorum..

Öncelikle her memur gibi bende dayısız olan tayfadan olarak trafik/karakol/çevik üçgeninden en beteri olan trafiğe düştüm hatta aylar önce trafikten çıkmakla ilgili bir konu açmıştım ancak dayımın olmaması nedeniyle çıkamadım ve çıkartmıyorlar... Bu birimde yaşanan rezillikleri anlatmak istedim tamamen kendi görüşümden bakarak..

Konuya mesaj olarak devam edeceğim


foreverkings
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:35

Trafik kendi içinde de bir çok kısma ayrılıyor hepsinde çalışma deneyimi sunan sayın amirlerime selam olsun her şeyden biraz hiç bir şeyden tam anlamayan bir trafik polisi olduk sayelerinde..

Rezillikleri konu başlığı içinde anlatıyım

Yediemin otoparkları ;

Siyasi güçlü tanıdığı olan kişilere kiralanan bu otoparklara özellikle SİCİLLİ DAYIlarımız resmen bunlara çalışıyor herkesi kastetmiyorum mutlaka gören/bilen vardır ancak yediemin otoparkının kölesi olmuşlar çünkü trafik polisinin gideceği bir yer yok ! Otoparktan başka bir yere gidemez , otoparkın çarkının dönmesi için ne kadar araba bağla yakala o kadar hizmet ve saygı görüyorsun ve bazı dayılarımız resmen buranın çalışanı olmuş haberleri yok.. Koskoca TÜRK POLİSİnin düştüğü halden utanıyorum gerçekten yedieminlerde yaşanan şu saçmalıklar bitmez.. ne hikmetse dayılarımız zengine asla dokunmaz nerede gariban fakir fukara varsa yakala yapıştır ceza ve çekiciyi gönder otoparka...


foreverkings
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:41

Çekiciler ;

Türk polis vakfına aittir burada polis memuru bir operatör ile çalışır belirli bir sayı verilir akşama kadar kamyonun içinde milletin arabayı bırakmasını kovalarsınız , kotayı dolduramadın mı otoparkın müdürü arar amiri bu memuru buradan alın daha gözü açık birini verin der yerin değişir sonra bu çekici ile akşama kadar araç kovalarsın trafiğin engel olmadığı yerden mecburiyetten (!) araba çekersin , araç sahibi gelir küfür kıyamet teslim alır gider... Hatta bazen memura bile küfür eder ancak memur yeri değişir ve uğraşmıyım diye bir şey demez susar geçer TÜRK POLİS'i bu hale getirenler utansın.

Ekipler ;

Trafiğin içinde en çok iş düşen kısım burayıda bazı dayılarımız mesken tutmuş durumda isteyeni istediğinin yanına verip istediğiyle çalışıyorlar kimi hiç çalışmaz kimi çok çalışır genellikle çalışma sebebi evden alıp bırakmak ve fabrikalardaki beleş yemek yiyip cepten vermemek... Hatta bu ekiplerin en önemli olayı kazalara gitmektir ancak dayılarımız kazaya gidip ugraşmamak için elinden geleni yaparlar kavga bile ederler... Bir seçim geçti biliyorsunuz malum partilerle alakalım yok hatta parti desteklemiyorumda akp/mhp/iyi/chp/hdp artık ne kadar varsa umrumda değil.. Vatandaşın park edemediği yerlere bilmem neyin ilçe başkanı kendi passatıyla gelip çeksin diye 15 saat oraya araç park ettirmemek bir TRAFİK POLİSİNİN görevi olmuş ! BİZ DEĞNEKCİMİYİZ ? OTOPARKÇI ? VALECİ ? neyiz biz polis miyiz ? Bence değiliz.


foreverkings
Aday Memur
28 Ağustos 2023 17:45

Aklıma geldikçe eklerim abiler/kardeşlerim gerçekten çok doldum kimseye bir laf attığım yok görevimin dışında ne iş varsa aklınıza gelecek değnekçilik/otoparkçılık/valelik her şeyi bize yaptırıyorlar vatandaşın karşısında mahçup duruma düşüyoruz ancak ses çıkaran da yok. Her gün 150 araç sorgula diye istek geliyor sorguluyoruz ancak 2 saat sınırınız var ne yapabilirsiniz ki ? Temiz araç alıp sorguyu bitiriyoruz mecburen yaptığımız iş , İŞ DEĞİL ! Trafik polisinin hali bu ötesi yok. BİR YERİMİZ BİLE YOK BU LANET SİSTEMDE GİDİP YEDİEMİNLERE TRAFİK POLİSİNİ HAPSEDENLER UTANSIN. TRAFİK POLİSİNİ BU UCUBE SİSTEMDE SAÇMA SAPAN ÇALIŞTIRIP KOTA İSTEYİP ÇEKİCİYE BİNDİRİP YAYA ÇALIŞTIRIP GEZDİREN UTANSIN ! Doldum abiler kusura bakmayın isteyen de istediği yere şikayet edebilir sorun yok dediklerim az değil fazlası bile var... Dayanacak gücümde kalmadı hayat bu belli olmaz ancak bu hayat bu trafikte geçmez.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 18:08
vay kardeşim çok önemli bir konuya değinmişsin burda dediklerinde çok haklısın ama bu branşta senin gibi düşünenler tek tük çıkar onlarda pek barınamaz yani alan razı veren razı mantığı var
Toplam 4 mesaj

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