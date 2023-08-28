KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2023 17:37
Sanat tarihi öğretmenleri bu başlıkta toplanalım

Arkadaşlar P10 herkes puanını yazabilir mi?

böylece telegramda bir grup kurulabilir diğer branşlar kendi içinde toplanıyorlar . teşekkürler

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