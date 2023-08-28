Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 17:57
Tercih onay smsiniz nasıl geldi?

Arkadaşlar mazerete bağlı tercih yapmama rağmen isteğe bağlı tercihiniz onaylandı diye sms geldi bu bir sorun yaratır mı ya?


resmiplaka
Aday Memur
28 Ağustos 2023 18:05
Ayni dediğiniz gibi geldi, sorun yok
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