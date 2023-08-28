Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 18:38
Eş tayini red

Merhaba 1 ay önce il içi eş tayini için dilekçe verdim 3 hafta içinde cevap geldi çalıştığım kurumda (personel eksikliği olduğu için uygun görülmemiştir) cevsp bu il Sağlık müdürlüğü tüm şartları sağladığım halde böyle bir hakkı varmı

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