KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2023 18:39
Gazetecilik ogretmenligi

Sınava girenler kaç puan aldi 2023.bir önceki 2022 puani ile 3 kişi alınmış 77.2 ile diğer iki puan kaç bilen varmış

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