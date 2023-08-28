Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 19:13
Güvenlik soruşturmasından red

4 ay önce bir hastaneye tekniker olarak yerleştim ve bugün olumsuz tebligatı aldım.Sabika kaydım yok ve şuanda sanık olarak yargilaniyorum.Bu süreçte nasıl bir yol izlemem uygun olur?


Mehmetölmez44
Aday Memur
28 Ağustos 2023 19:43
2023/5 de mi yerleştin ayrıca yargılandığın dava içeriği önemli yürütme durdurma açabilirsin

Dratoc
Aday Memur
28 Ağustos 2023 20:16

Evet 2023/5.Dava devam ettiği için masumiyet karinesine uyulacagını düşünüyordum ama uyulmamış.Teşekkür ederim bahsettiğiniz yoldan ilerleyeceğim artık.

Mehmetölmez44, 2 saat önce
2023/5 de mi yerleştin ayrıca yargılandığın dava içeriği önemli yürütme durdurma açabilirsin
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