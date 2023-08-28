Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 19:18
Meslekten atılmak için daha ne yapayım

Arkadaşlar merhaba, acilen tavsiye bekliyorum.

Okula silahla geldim, 1/30 oranında maaş kesim cezası aldım.

Okulun temizlik malzemelerini sattım, 1/30 oranında maaş kesim cezası aldım.

Bakanlığın ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere gönderdiği tablet listesinin değiştirdim: kınama

kadın din kültürü öğretmeninin özel durumu kuran okutmaya müsait değil dedim: uyarı (devlet memuru vakarına yakışmayan hâl hareketlerde bulunmak denilmiş ki bu suçun cezası kademe ilerleme cezası olmalıydı.)

Öğretmenlere mobbing uyguladım: kınama

yazın okula gelmedim, mesai saatlerine riayet etmemesi denilerek: uyarı

kantin ihalesine mazeretim olmadan katılmama: uyarı

okul aile birliği hesabının gelir giderinin tutulmaması: kınama

Bir kız öğrenci türban takmadı diye: namussuz, şerefsiz dedim: uyarı cezası

Öğrenciler okula 4 yıl gelmeden mezun ettim. Çünkü bizim cemaatin yurtlarında ahiret hayatlarını kurtarıyorlardı : kınama

Daha ne yapayım!

Beni şikayet eden müdür yardımcısı WhatsApp'ta alkol paylaşımı yaptı. Ona kınama cezası verilerek müdür yardımcılığı görevinden alındı. Ben de mi alkol paylaşımı yapayım.

Önerilerinizi bekliyorum!


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:32

Şaka değil arkadaşlar, ciddiyim. Elimde UYAP'a yüklenmiş bakanlık müfettişlerinin soruşturma raporu var.


mekatronik1
Aday Memur
28 Ağustos 2023 19:36

Ebu Cehil bu listeyi görse kendinden utanır. Kardeş Payı dizisindeki Şerif amca bile daha az itlik yapmıştır.


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:37

https://forum.memurlar.net/konu/2512010/okul-mudurunun-siyasi-cevresini-kullanarak-ceza-almamasi.html

Daha önce bu başlığı açmıştım.


xemal
Aday Memur
28 Ağustos 2023 19:38

Sayın Hocam öncelikle bu yaptıklarınızı maharetmiş gibi burda yazmanızı kınadığımı belirtmek isterim. Öneriye gelince şöyle birkaç hafta izinsiz özürsüz okula gitmeyin başka bir şey yapmaniza gerek kalmaz. Yani yapacağınız tek şey evde oturmak. O zaman emelinize ulaşırsınız.


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:41

Bu olaydaki müdür yardımcısı benim yalnız. Dikkat çekmesi için böyle açtım


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:43

Okul müdürü bir yaz boyu bunu yapmıştı. Sadece uyarı cezası aldı.

xemal, 2 saat önce

Sayın Hocam öncelikle bu yaptıklarınızı maharetmiş gibi burda yazmanızı kınadığımı belirtmek isterim. Öneriye gelince şöyle birkaç hafta izinsiz özürsüz okula gitmeyin başka bir şey yapmaniza gerek kalmaz. Yani yapacağınız tek şey evde oturmak. O zaman emelinize ulaşırsınız.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:44

Devlet büyüklerine hakaret etme suçunu göremedim.


skramz
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 20:01

Ben bile acayip sinir oldum yemin ederim başına gelen çıldırır


resmiplaka
Aday Memur
28 Ağustos 2023 20:02
Reise sar..

matematikogretmenii
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 20:05
Bakkaldan ekmek çal 6 ay yatarın bile olur

mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 20:08

Müdür ben değilim, müdür yardımcısı benim diyorum. Dikkat çekmesi için ironi yaptım. Hâlâ özelden sövüyorsunuz.


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 20:26

Yerel basına yansıyan

https://www.olaymedya.com/haber/16218979/gaziantepte-ogretmene-silah-ceken-mudure-odul-sikayet-edene-surgun-gibi-ceza

Ulusal basına yansıyan

https://halktv.com.tr/gundem/ogretmene-silah-ceken-imam-hatip-mudurune-odul-gibi-ceza-764231h


mobedan
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 20:29

Meclise de taşınmış.

https://www.kamubiz.com/chpden-okul-muduru-hakkinda-aciklama


matematikogretmenii
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 20:29
Sizi ceza olarak meslekten atmıyorlar sanırım ))
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