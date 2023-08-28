Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 19:25
DYK konusunda yeniden torpil dönemi mi başladı?

DYK ilk başladığı yıllarda idareciler kimseye duyuru bile yapmadan sadece kendi yalaması olan kişilere tüm kursları dağıtmış , diğerlerine 1 saat ders bile vermemişlerdi. Sonradan yapılan düzenleme ile devreye öğrenci tercihleri de girince bir nebze olsun adalet gelmişti ki bu sene yeniden inşa edilen kurs merkezi sistemi yönergesine göre ders verecek öğretmenlerin milli eğitim müdürlüklerince kurulacak bir komisyon tarafından belirleneceği görülüyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmak, merdiven altı dershanelerle mücadele edeceğiz derken bir yandan da onlara yol açacak olan kurs merkezi sistemine geçmek bir çok açıdan sancılı bir süreci bize yaşatacağa benziyor.


selcukturkce
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 19:39

Hocam kılavuzdaki bu durum benim de dikkatimi çekmişti, umarım öyle bir şey yapmazlar. Okulun, öğretmenlerin durumunu bilmeden sendikadır, tanıdıktır, şöyledir, böyledir diye haksızlık yapılmaz inşallah.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 19:48

Birçok okulda açılan kurslar kapanıyor. Bazı yerlerde öğrenci gelmediği halde geldi gösterilerek belki ders saatinde beklenmeden haksız kazanç sağlanıyor.

Mesele bana daha çok ekonomik geliyor.

Yalnız alınan kararlar hafta sonu kursu zorunlu yapıyor gibi...

Aİleye zaman ayırmak daha iyi diyeceğim ama herkesin maddi durumunu bilemiyorum.


fenogretmeniyim
Memur
28 Ağustos 2023 20:35

şimdi kurslar bazı okullarda olacağı için elbette bazı branşlarda ihtiyaç fazlası başvuru olacaktır. 1 öğretmen lazım iken 3 başvuru varsa 1 kişi görev yapabilir. biz buna matematik ve mantık diyoruz. bunu da komisyon belirleyecekmiş. elbette burada torpil olan bazı yerler olacaktır. burada genellikle işini iyi yapan öğretmenler tercih edilir. lakin çok defa gördüm ki hem işini iyi yapmaz, hem öğrencileri umursamaz ama her türlü ayrıcalığın kendisine tanınmasını ister öğretmen müsveddeleri ortalığı yıkar torpil var diye.


Birgünbelkide
Aday Memur
28 Ağustos 2023 20:46

Mantık ve muhakemeye matematik değil 1+1 e bile ihtiyacı olanlar, kimi yerdeki tanıdıklarını güvenerek nasıl olsa en yüksek sayıda dersi alırım rahatlığı ile yorum yapan, dersten eğitimden nasibi olmayan ama her şeyin en iyisini kendisinin bildiğini zanneden, geldiği yere ulaşmak için dili nasır hale gelmiş kişiler, komisyonların tüm öğretmenleri tanıdığı ve adil bir seçim yapacağı yanılgısı ile yaşamaya devam etsinler ve başlığı kirletmesinler.


lutt
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 20:56

aynen

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