Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


28 Ağustos 2023 19:32
KADROLUDAN SÖZLEŞMELİYE Geçiş

Merhaba GSB'ye bağlı KYK da Hizmetli olarak çalışıyorum. Yine aynı kurumun yapacağı Destek Personeli (Bakım Onarım Kaloriferci) olarak başvurursam çıkarsa istifa edip bu göreve başlayabilirmiyim?

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