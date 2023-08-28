Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 19:43
Mukayyit olmak

Mukayyit olmayı neden herkes istemez? Çok mu zor çok mu başa bela niye bu gözle bakılıyor? Bildiğin zaman senden iyisi yok, gittiğin yerlerde aranan kisi olursun derler , ama bir girdim mi bir daha çıkamazsın diyolar. Mukayyit Tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Kime sorsam uzak dur diyo gerçekten böyle mi


ismirli355
Aday Memur
28 Ağustos 2023 20:03
kural 1 sana gel şurda şu işi yap diyorlarsa yani sana kadar düştüyse orda kesinlikle çalışılmaz:)) mesela şimdiye kadar karakolda ekipte korumada oturuken hiç gelipte dairede şubede çalış diyen oldumu yyoogg

Kadropolisiamet
Aday Memur
28 Ağustos 2023 20:34

Kral eşek gibi çalışırsın kafan silkilir millet 5 liralık çalışır sen 50 liralık emek harcarsın

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