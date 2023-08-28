KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 19:51
Aday memurlarda asalet tasdiki
Eğitimlerimi tamamladım sınavlarımda başarılı oldum staj kısmından başarısız oldu deyip memurluğumu yakarlar mı .Hangi durumda asalet verilmez

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