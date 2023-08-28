Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 20:24
Eş Durumu Tayini Uygulama Hatası
Bakanlık halihazırda öğretmen olan eşlere tayin hakkı veriyor. Eşiyle aynı anda tayini çıkan öğretmenler açısından herhangi bir problem yok. Ancak eşlerden birinşn tayini çıkıp diğerinin çıkmayınca aile birliğini kendi eliyle parçalamış oluyor. Bu nedenle bakanlığın yapması gereken şey eşle birlikte tayini şart olarak koşmalıdır. Eşlerden herhangi birinin tayinin diğerine bağlı olmalıdır. Aksi durumda tayin gerçekleşmemelidir.

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