Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 20:26
Son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalıştınız mı?

Arkadaşlar merhaba. 5 aydır kadrolu olarak çalışıyorum. Alımlara başvuruken bu soru karşıma çıkıyor. Evet desem dert, Hayır desem dert.

Bu soruya nasıl bir cevap vermeliyim?

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