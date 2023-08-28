Raporlu iken mülakata girilebilir mi ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
POMEM başvurusuPomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçin65 puanla pomem ön başvurum kabul edilir miPomem hakkındaPomem öğrencileri eğitimdeyken para alır mıPOMEM ön sağlıkta psikiyatriden B vermeleri elenme sebebi mi?31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?Ailesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((
Sözlük
yumurta fiyatları 1 Memurlar netin bıktıran reklamları 7 Uyum Haftası 1 gerçekle kurmacanın birbirine karışması 2 yazarların kendilerini benzettikleri roman kahramanı 4 suç oranlarının artması 5 Zerengökçe 3 bütün psikopatlar beni buluyor 2 motor arıza lambasının yanması 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 2
Son Haberler
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandıSüpermarket soygununda vurulan şüpheli de tutuklandıİstanbul'da maymun dehşeti: 3 kişiye saldırdıBahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin temeli atılıyorOrman yangınına giden arazöz ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?