KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 20:29
Raporlu iken mülakata girilebilir mi ?

Arkadaşlar benim iki mülakatım çakıştı. Pomem e girip diğer mülakat için rapor alıp mazeret dilekçesi yazmayı düşünüyorum. Bugün bir tanıdık vasıtası ile doktora sordurdum, raporlu iken mülakatlara katılamaz dedi. Bana biraz saçma geldi ama konu hakkında bilgim yok. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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