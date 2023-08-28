BAKANIMIZIN AÇIKLAMASI

Öğrencilerin sınıflara telefon getirmesinin yasaklanması konusunu kesinlikle destekliyor, bunun uygulanmasının hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Eğitim ortamına bir ciddiyet katacağına inandığım bu uygulamanın yanında öğrenci formalarının zorunlu hale getirilmesi taraftarıyım. İnşaallah uygulanır, hem öğrenci hem öğretmen hem de veli memnuniyeti sağlanır.

Öğrencilerin sınıflara telefon getirmesinin yasaklanması konusunu kesinlikle destekliyor, bunun uygulanmasının hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Eğitim ortamına bir ciddiyet katacağına inandığım bu uygulamanın yanında öğrenci formalarının zorunlu hale getirilmesi taraftarıyım. İnşaallah uygulanır, hem öğrenci hem öğretmen hem de veli memnuniyeti sağlanır.