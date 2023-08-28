Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 20:31
BAKANIMIZIN AÇIKLAMASI
Öğrencilerin sınıflara telefon getirmesinin yasaklanması konusunu kesinlikle destekliyor, bunun uygulanmasının hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Eğitim ortamına bir ciddiyet katacağına inandığım bu uygulamanın yanında öğrenci formalarının zorunlu hale getirilmesi taraftarıyım. İnşaallah uygulanır, hem öğrenci hem öğretmen hem de veli memnuniyeti sağlanır.

matematikogretmenii
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 20:33
öğrenci forma giyince dersi daha mı iyi dinleyecek.

Soysal-76
Memur
28 Ağustos 2023 20:49
Herkesin kafasına göre abuk subuk kıyafetle okula gelerek eğitim ortamını zehirlemesi daha mı iyi? Herkes gibi öğrenci de haddini bilmeli, birtakım kurallarla sınırlanmalı ki yetişsin.
matematikogretmenii, 45 dk. önce
öğrenci forma giyince dersi daha mı iyi dinleyecek.

atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 20:57

Zaten akıllı telefon kullanılması yasaktı. Batı cephesinde yeni bir şey yok.


Ömer Oktay
Aday Memur
28 Ağustos 2023 21:12
Dersi dinlemesi önemli değil,gölge etmesin yeter!
matematikogretmenii, 45 dk. önce
öğrenci forma giyince dersi daha mı iyi dinleyecek.

umit1910
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 21:16

Kim telefonları ve formaları kontrol edecek? Okul idaresi ve öğretmen.

Kim öğrenci ve velilerle uğraşacak? Okul idaresi ve öğretmen.

Kim İlçe Mem, Kaymakamlık, İl Mem, Valilik hatta CİMER'e şikayet edilecek? Okul idaresi ve öğretmen.

Peki bu şikayetler sonrası kimin arkasında durulmayacak? Okul idaresi ve öğretmen.

Bu Telefon ve forma işinden şikayetler sonrası geri adım atılacak ve boşu boşuna kimin sinirleri yıpranmış olacak? Okul idaresi ve öğretmen.

Bu kadar şımartılmış veli ve öğrenci profilini bu saatten sonra dizginlemek sağlam bir irade ve kararlılık gerekir. O da bizde yok.

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