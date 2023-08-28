KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2023 20:52
Ankara'da 2023-2024 sezonunda gidilebilecek KPSS kursları?

Merhaba. Bu sene istediğim puanı alamadığım için gelecek sene için bir dershane desteği almaya karar verdim. İnternet üzerinden çalışsam dahi eksiklerim kapanmıyor ve alanımdan da oldukça eksiğim var gibi. Bu yüzden Ankara'da birçok kurs arasından gidilebilecek en mantıklı kursun hangisi olduğunu tartışmak istiyorum sizlerle. Daha önce KPSS süresinde gidip eğitim gören ve bundan memnun kalan arkadaşlar, kurum adlarını paylaşırlarsa eminim gelecek sene için hem bana hem de insanlara yol göstermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler.

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