Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 21:20
MEB, GYS takvimini unuttu.

9 Temmuz'da milli eğitim bakanlığı görevde yükselme sınavı yaptı. Takvime göre 28 Ağustos itibari ile itirazlar dahil her şey bitti ve tercih takvimi yayınlanması gerekiyor ama bakanlık ne telefonlara bakıyor ne bu konuda bir açıklama yapıyor.

Bakanlık öğretmen dışındaki personele resmen it muamelesi yapıyor.

Çok Yazılan Konular

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarPolis memur değil miSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzeToplu sözleşme metninde kazanım var mı?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımAğustos enflasfonuBöyle bir ekonomide Kira Yardımı Elzem OlmuşturHakem kurulu geçmişte memura ne kadar zam verdi

Sözlük

yazarların kendilerini benzettikleri roman kahramanı 4 eşşek kadar olmak 1 vay vay vay 1 araba arkası yazıları 2 oraları karıştırma 2 teke tek bilim 3 başkalarının hayatını dizayn etmek 1 Tutsak eden cümleler 5 bir hikaye 1 vazgeçmek 2

Son Haberler

DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyorMeteoroloji o bölgeyi uyardı: Sıcak hava dalgası geliyorKocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandıNevşehir'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıİSKİ'den tasarruf hamlesi: O abonelikler durduruldu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?