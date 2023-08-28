Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 21:43
İl Dışı İl onayı bekliyor

Benim il dışı başvurumu il hala onaylamadı.

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