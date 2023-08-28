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Editörler : ecoekonomist


28 Ağustos 2023 22:24
AĞUSTOS ENFLASYON ORANI
Ağustos ayi icin enflasyon beklentim 5.87..sizlerin ki?

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