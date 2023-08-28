Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 22:31
İlkokullarda açılan anaokulu müdür yardımcılığı hakkında bilgisi olan var mı?

Müdür yardımcılığına başvurdum. Okul öncesi öğretmeniyim. Bulunduğum ilde 2 ilkokulda anasınıfları anaokulu olmuş, müdür yardımcısı alınacak. hatta birine müstakil anaokulu yapılmış ilkokulun bir alt sokağında. Ama idare olarak ilkokul müdürüne bağlı. Bu okullarda müdür yardımcılığı görevi tam olarak nedir? Ve tavsiye eder misiniz?

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