Serseri veya manken gibi okula gelen öğretmenler yüzünden şimdi önlük giyeceksiniz

Bu tipleri hepiniz görmüşsünüzdür, hatırlatmayı falan bi kenara bırakın, kılık kıyafetini eleştiren bir gözle baktığınızda bile "sana ne" cevabını gözlerinden okursunuz.

Erkek öğretmen kışlık atlet gibi bir tişört giymiş, altına yırtık kot pantolan, bir de tas kafa traş olmuş. Yolda görseniz korkup kaçarsınız. 90 kilo kadın öğretmen daracık tayt giymiş, koridorda yürürken oluşan manzarayı sizin geniş hayal gücünüze bırakıyorum. Hele bazıları göğüs dekoltesini o kadar çok abartıyor ki, eğildiklerinde düşmesin diye koşup tutacağım neredeyse.

Bunlar güya öğretmen. Dışardaki esnaf daha düzgün giyiniyor. Bunlar öğretmenlikten uzaklaşmış, unutmuşlar öğretmen olmanın ne demek olduğunu.

Şİmdi yazın sıcağında naylon beyaz önlüklerin içine poşete girer gibi girin ve terleyin, " sana ne " diyenler yüzünden...

İstismar edilen, kötüye kullanılan, yanlış kullanılan ne varsa eninde sonunda tüm öğretmenler için zorluk ve sıkıntı olarak geri dönüyor. DYK, il emri, iller arası nakil, kılık kıyafet, gün boşaltma, sabahı boşaltma, öğleden sonrayı boşaltma, başka aklınıza ne gelirse...