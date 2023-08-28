Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 22:32
Serseri veya manken gibi okula gelen öğretmenler yüzünden şimdi önlük giyeceksiniz

Bu tipleri hepiniz görmüşsünüzdür, hatırlatmayı falan bi kenara bırakın, kılık kıyafetini eleştiren bir gözle baktığınızda bile "sana ne" cevabını gözlerinden okursunuz.

Erkek öğretmen kışlık atlet gibi bir tişört giymiş, altına yırtık kot pantolan, bir de tas kafa traş olmuş. Yolda görseniz korkup kaçarsınız. 90 kilo kadın öğretmen daracık tayt giymiş, koridorda yürürken oluşan manzarayı sizin geniş hayal gücünüze bırakıyorum. Hele bazıları göğüs dekoltesini o kadar çok abartıyor ki, eğildiklerinde düşmesin diye koşup tutacağım neredeyse.

Bunlar güya öğretmen. Dışardaki esnaf daha düzgün giyiniyor. Bunlar öğretmenlikten uzaklaşmış, unutmuşlar öğretmen olmanın ne demek olduğunu.

Şİmdi yazın sıcağında naylon beyaz önlüklerin içine poşete girer gibi girin ve terleyin, "sana ne" diyenler yüzünden...

İstismar edilen, kötüye kullanılan, yanlış kullanılan ne varsa eninde sonunda tüm öğretmenler için zorluk ve sıkıntı olarak geri dönüyor. DYK, il emri, iller arası nakil, kılık kıyafet, gün boşaltma, sabahı boşaltma, öğleden sonrayı boşaltma, başka aklınıza ne gelirse...


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 22:33

Muslinden onluk diktirir, icine de kolsuz tshirtumu giyerim :)))


Birgünbelkide
Aday Memur
28 Ağustos 2023 22:35

Önlük giymek niye bu kadar zor geliyor ki anlamıyorum. Ben seviyorum giyerim.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
28 Ağustos 2023 22:35
çok doğru. Tek tipe karşıyız da güzel kardeşim suyunu çıkardınız..Esnafı geçtim üniversite öğrencisinden beter giyinyor bazıları..Öğretmen demeye bin şahit lazım..Ben bakan olsam zorunlu yaparım

skramz
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 22:39

Yoo giymeyeceğiz


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 22:43

E siz giyin. Ben de giyiyorum. Ama bu benim kisisel tercihim. Gundem degistirmek icin manasiz bir konu ortaya atip, zorlama yapmakta mantik nerde? Isteyen giysin. Engel mi var?

Birgünbelkide, 49 dk. önce

Önlük giymek niye bu kadar zor geliyor ki anlamıyorum. Ben seviyorum giyerim.


guerlian
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 22:46

Zorunlu değil


teachertobe
Memur
28 Ağustos 2023 22:48

Evet tamamen gündem değiştirmek amaç. Ayrıca niye kabullenmiyolar ki diyen arkadaş konu kabullenip kabullenmemek değil açık açık bir dayatmadır bu yıl olmuş 2023. Okul tuvaletlerine sabun-peçete koymazlar, ders kitapları müfredat yenilemezler önce bunlarla uğraşsınlar

melcea, 41 dk. önce

E siz giyin. Ben de giyiyorum. Ama bu benim kisisel tercihim. Gundem degistirmek icin manasiz bir konu ortaya atip, zorlama yapmakta mantik nerde? Isteyen giysin. Engel mi var?


LaleBahcesi
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 23:05

Kadın gibi olursun.

melcea, 51 dk. önce

Muslinden onluk diktirir, icine de kolsuz tshirtumu giyerim :)))


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 23:06

Ne alaka? Onluk ve kolsuz tshirtu sadece kadinlar mi giyiyor?

LaleBahcesi, 19 dk. önce

Kadın gibi olursun.


geronimooo
Aday Memur
28 Ağustos 2023 23:09

Zorunlu değil, ne korktunuz le


ahmetalisivas
Aday Memur
28 Ağustos 2023 23:11
Siz seviyorsanız herkes sevmeli.
Birgünbelkide, 49 dk. önce

Önlük giymek niye bu kadar zor geliyor ki anlamıyorum. Ben seviyorum giyerim.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 23:12

Muslin kumaş kullanırsan önlük kadın elbisesi gibi olur

melcea, 18 dk. önce

Ne alaka? Onluk ve kolsuz tshirtu sadece kadinlar mi giyiyor?


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 23:13

O sizin kendi gorusunuz. Polyester tercih etmiyorum. Naylon icinde yanacaksiniz diyen trolleri sevindirtmem ben :)))

LaleBahcesi, 12 dk. önce

Muslin kumaş kullanırsan önlük kadın elbisesi gibi olur


Kagiş
Müsteşar
28 Ağustos 2023 23:17

Zorunlu değil kardeşim! Telkin edilecekmiş! Zorla güzellik olmaz))))


TayfurG01
Memur
28 Ağustos 2023 23:18

Önlük ücretlerini kim verecek merak ediyorum.Önlük dikenler bunuda fırsata çevireceklerdir hiç kuşkum yok.

Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı SorunuMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.21 saat ders dilekçesiil emri olmazsa aile birliği için dava 50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?öğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icinSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Önlük Saçmalığı

Sözlük

Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 2 alışmak 3 clostridium botulinum 1 telefon numarası değiştirme sorunsalı 3 hediye çekini garantileyip sözlüğe uğramamak 2 güne bir pratik bilgi bırak 1 gerçekle kurmacanın birbirine karışması 2 Memurlar netin bıktıran reklamları 7 Türk Mitolojisi 1 vazgeçmek 2

Son Haberler

DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyorMeteoroloji o bölgeyi uyardı: Sıcak hava dalgası geliyorKocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandıNevşehir'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıİSKİ'den tasarruf hamlesi: O abonelikler durduruldu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?