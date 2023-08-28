Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 22:38
İdarecilik mülakat

Mülakatta ne soruyorlar tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi?


tonya61
Aday Memur
28 Ağustos 2023 23:21
Zarf çektirip ne çıkarsa soruyorlar.Soruları bilip bilmemenin çok etkisi yok,yazılı puanının aynısını veriyorlar.
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