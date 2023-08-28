Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 22:54
Toplu sözleşme ile Adliye ne kazandı?

Uzlasilan maddeler sonrasi adliyede görev yapan personel ( müdür, katip, mübaşir, hizmetli vs) ne kazanım elde etti?


Galatasarayg
Aday Memur
28 Ağustos 2023 23:10

Müdürü Hakim yaptılar,mübaşiri davalı, katibi davacı, hizmetliyise hakimin kırdığı kalem yaptılar. Yeni gorevleriniz hayırlı olsun. İlk okul mezunu prof.dr.avukat Ali yalçın bey sağolsun

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