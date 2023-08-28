KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 23:21
GSB Büro Personeli İzmir

Merhaba arkadaşlar. GSB Büro Personeli unvanı için İzmir şehrini, kaç puanla yazmayı düşünüyorsunuz? Bu başlık altında toplanıp bir fikir edinmeye çalışabiliriz.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB Buro PersoneliGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DSİ yedeklerKPSS 2023 p3Gsb alımı MersinMakine mühendisiyim, 25 yaşındayım okulum uzadı ama mezun oldum. 2024 kpss için sizce şansımı denemeMemur Alımları - GSBMemur olup YKS' ye hazırlanılabilir mi?

Sözlük

Umut Utku 1 Bugün olanlar 4 yumurta fiyatları 1 alışmak 3 CUMA MESAJI 4 Memurun namaz sorunsalı 7 başkalarının hayatını dizayn etmek 1 zümrüd-ü anka kuşu 2 venöz yetmezlik 2 gerçekle kurmacanın birbirine karışması 2

Son Haberler

Okul yöneticileri eTwinning projesi yapabilir mi?3 Ay ertelemeli 70.000 TL!Bakan Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktora ilişkin açıklamaKazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralıAsker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?