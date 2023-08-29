Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 00:27
Eşi öğretmen olup il emri beklemek

İyi günler. 2.bölgeden 1.bölgeye tayinim çıktı. Henüz ilişik kesmedim. Eşimin atanmasını bekliyoruz. Ama puanı düşük olduğu için herhangi bir okula atanamadı. Bu sebeple il emri bekliyoruz. Şayet il emri milli eğitim bakanlığınca verilmezse nasıl bir yol izleyebiliriz? Daha önce böyle bir durum yaşayıp da dilekçe yolu ile il dışına görevlendirme yapabilen oldu mu? Teşekkür ederim


alfonso16
Aday Memur
29 Ağustos 2023 00:45
aynı durumdayım.İl emri verilmezse 1 yıl daha ilişik kesmeyip seneye tekrar öğretmen eş mazeret ataması isteyecek diye biliyorum.

caca10
Şef
29 Ağustos 2023 01:16

Bizde aynı durumdayiz. Olumsuz olursa il emri konusu tayin durduracağım seneye bakacaz

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