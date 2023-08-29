Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 00:36
İstirahat raporluyken il dışına çıkmak
tek hekim veya heyet tarafından verilen istirahat raporlarında izinsiz il dışına çıkmanın yaptırımı var mıdır

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