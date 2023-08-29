Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunuev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse21 saat ders dilekçesi50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?öğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?Önlük Saçmalığıİstifayı ne zaman vermeliyim?Aile birliği tayini tercih edebileceğimiz okul yok! Ne yapmalıyız?Yolların sonu : İSTİFA!Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?