hizmet puanı

herkeze merhaba mebde yeni kadroya gecen aşçilardan biriyim mebbis üzerinde hizmet puani hesaplama diye bir yer yok acaba bizlerde hizmet puani diye bi olaymi yok yani tayin isi nasil olacak merak ediyorum bilgisi olan yazsin saygilar

herkeze merhaba mebde yeni kadroya gecen aşçilardan biriyim mebbis üzerinde hizmet puani hesaplama diye bir yer yok acaba bizlerde hizmet puani diye bi olaymi yok yani tayin isi nasil olacak merak ediyorum bilgisi olan yazsin saygilar