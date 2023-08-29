Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 00:53
hizmet puanı
herkeze merhaba mebde yeni kadroya gecen aşçilardan biriyim mebbis üzerinde hizmet puani hesaplama diye bir yer yok acaba bizlerde hizmet puani diye bi olaymi yok yani tayin isi nasil olacak merak ediyorum bilgisi olan yazsin saygilar

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