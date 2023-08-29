Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 02:50
İller arasından sonra eş tayini

Arkadaşlar iller arası tayinim çıktı 2 yıl orda çalışma zorunluluğumdan dolayı tayin isteme hakkım yokmuş peki bu duruma eş tayini de geçerli mi?

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