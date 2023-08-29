Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 08:26
Aile hekimliğinde tayinde 30 gün kuralı raporluysak

Merhaba aile hekimliğinden tayinim çıkması sebebiyle 14 ağustosta dilekçe verdim usulune uygun 18 inde sisteme düştü cuma gününe denk geldi. Sonraki hafta 1 hafta raporluydum ve ayrılış için 30 günlük olan süre dolmuştu. 28 ağustosta ayrılışım yapıldı . Bakanlıktan aradılar ve süre dolmuş dediler rapor olduğumu söyleyincw dilekçe yazıp raporum birlikte göndermemi istediler . Sizce atamam iptal olur mu ortada kaldım şu an . Dilekçemi yazıp gönderdim ...

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