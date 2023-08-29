Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 08:59
Yarım gün izin

bugün yarım gün izinlimiyiz 30 ağustostan dolayi


MefaClerk
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:23

Resmi tatillerden sadece 28 ekim yarım gün 29 ekim tam gün resmi tatil. Diğerlerinde sadece resmi tatile denk gelen gün tam gündür. Yani bugün tam mesai yapılıyor.


Gölge12345
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:25
tamam çok teşekkür ederim
MefaClerk, 2 saat önce

Resmi tatillerden sadece 28 ekim yarım gün 29 ekim tam gün resmi tatil. Diğerlerinde sadece resmi tatile denk gelen gün tam gündür. Yani bugün tam mesai yapılıyor.

Toplam 2 mesaj

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