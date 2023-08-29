KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 09:00
Gsb ankara Büro Personeli

merhabalar, GSB alımında Ankara büro personeli yazacak arkadaşlar kaç puanla nereyi yazacaksınız acaba? ve 82 83 puanlarla hangisini tercih etmek doğru olur? malum tek tercih hakkı var ve karar vermek çok zor.


silayuksels
Memur
29 Ağustos 2023 09:23

bence 82-83 puanlar memleketinde kalır yani nereyi yazsa gelir epey önünden atandı çünkü


memurdanhallice
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:33

ben de 80den hatta özellikle 83ve 83ten yüksek puanların memleketini yazacağını düşünüyorum açıkcası ama ankarada da az insan yok işte nüfusa göre düşündüğünüzde merkez + taşra olarak bile düşünseniz alım sayısının kaç katı insan bekliyor belli değil yani.

bir de en anlamadığım 81 ilde yeterince kontenjan varken insanlar neden bu ekonomik şartlarda gidip de başka yerlere atanmak ister ki? yaz kendi yaşadığın şehri atan ve bak keyfini yani mis gibi

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