Gsb ankara Büro Personeli

ben de 80den hatta özellikle 83ve 83ten yüksek puanların memleketini yazacağını düşünüyorum açıkcası ama ankarada da az insan yok işte nüfusa göre düşündüğünüzde merkez + taşra olarak bile düşünseniz alım sayısının kaç katı insan bekliyor belli değil yani.

bir de en anlamadığım 81 ilde yeterince kontenjan varken insanlar neden bu ekonomik şartlarda gidip de başka yerlere atanmak ister ki? yaz kendi yaşadığın şehri atan ve bak keyfini yani mis gibi