Atama sonuçları

Hala kimse başlık açmamış sonuçlarla ilgili bari ben açayım dedim :) ne zaman açıklanır acaba? Çıkmayacağını bildiğim halde bekliyorum ama insan yine de sabırsızlanıyor :)

Hala kimse başlık açmamış sonuçlarla ilgili bari ben açayım dedim :) ne zaman açıklanır acaba? Çıkmayacağını bildiğim halde bekliyorum ama insan yine de sabırsızlanıyor :)