Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

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29 Ağustos 2023 09:19
Atama sonuçları
Hala kimse başlık açmamış sonuçlarla ilgili bari ben açayım dedim :) ne zaman açıklanır acaba? Çıkmayacağını bildiğim halde bekliyorum ama insan yine de sabırsızlanıyor :)

resmiplaka
Memur
29 Ağustos 2023 09:25
bugün açıklanır bence

smtcglr
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:30
11 den sonra açıklanır da boş yer yoktu ki kim nereye nasıl gidecek

sinemkaratas
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:31
il emri diisinda hareketlilik çok zor bence de mazaretler icin
smtcglr, 2 saat önce
11 den sonra açıklanır da boş yer yoktu ki kim nereye nasıl gidecek

sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:36

zaten bugün açıklanacak

resmiplaka, 2 saat önce
bugün açıklanır bence

resmiplaka
Memur
29 Ağustos 2023 09:43
e benden farklı ne söylediniz ki? Ben de bugün açıklanır diyorum..
sanatogretmeni, 2 saat önce

zaten bugün açıklanacak


elpatron
Aday Memur
29 Ağustos 2023 09:57

bizim il milli eğitim onayında bekliyor hala hadi hayırlısı :)


merofen
Memur
29 Ağustos 2023 09:58
benim de umudum yok zira tek tercih yaptım açıklansa da önümüze baksak

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 10:01
Aynen ben de ne olacağını bilmek için bir an önce öğrenmek istiyorum önüme bakmak için.
merofen, 2 saat önce
benim de umudum yok zira tek tercih yaptım açıklansa da önümüze baksak

sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:20

hocam bugün sonuçlar açıklanacak nasıl daha onayda bekliyor :))

elpatron, 2 saat önce

bizim il milli eğitim onayında bekliyor hala hadi hayırlısı :)


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 10:21
Tamamlanmamış olabilir hala onaylar hocam. Dün çok geç saatte başlattılar onayları.
sanatogretmeni, 1 saat önce

hocam bugün sonuçlar açıklanacak nasıl daha onayda bekliyor :))


elpatron
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:21

daha 10 dakika önce onaylandı :)

sanatogretmeni, 1 saat önce

hocam bugün sonuçlar açıklanacak nasıl daha onayda bekliyor :))


Pp 4
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:22

293 puanla üşkudar 2 tercih olur mu sizce


sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:25

iyi bari :)

elpatron, 1 saat önce

daha 10 dakika önce onaylandı :)


sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:26

O zaman geç saatte mi açıklanacak anlamı çıkarmamız gerekiyor buradan :)

sinelt, 1 saat önce
Tamamlanmamış olabilir hala onaylar hocam. Dün çok geç saatte başlattılar onayları.

Pp 4
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:27

16 1800 arası aciklanir


hipokamp
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:29

Valla biz de bekliyoruz kaç gündür iyice stres olduk. Şu saatte açıklanacak demek çok mu zor


Pp 4
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:29

Benim İstanbul Üsküdar çıkar mı ki çok merak ediyorum


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 10:31
En azından öğleden sonra olur herhalde ama hiç belli olmuyor işleri malesef.
sanatogretmeni, 1 saat önce

O zaman geç saatte mi açıklanacak anlamı çıkarmamız gerekiyor buradan :)


maxsimilian
Şef
29 Ağustos 2023 10:40

akşama doğru açıklanır. onay verme süreci bugün 10 da bitiyor.


sanatogretmeni
Aday Memur
29 Ağustos 2023 10:50

o zaman öyle olur

maxsimilian, 1 saat önce

akşama doğru açıklanır. onay verme süreci bugün 10 da bitiyor.

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