Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


29 Ağustos 2023 09:47
Merhaba. bir konuda görüşünüzü bekliyorum.

doktorum, geleceği felaketleştirme, iyi şeylerin olabileceğini aklından çıkarma diyor ama kendi hayatımdan biliyorum: GEÇMİŞ, İNSANLARIN ÖNÜNE TEMCİT PİLAVI GİBİ SUNULUYOR ARKADAŞLARI TARAFINDAN, SEN UNUTSAN DA KARŞINDAKİLER YAPTIĞIN HATALARI UNUTMADIĞI İÇİN GÜNÜNÜ CEHENNEME ÇEVİREBİLİYOR HATALARINI HATIRLATARAK !!! BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ ? DOKTORLA KONUŞTUKTAN SONRA GÜNÜM DAHA MUTLU GEÇİYORDU AMA BUNU DÜŞÜNÜP GÖRDÜKTEN SONRA HAYATIM DAHA BETER CEHENNEM OLDU. BEN DE HER İNSAN GİBİ HATA YAPTIM AMA KARŞIMDAKİLER AMEL DEFTERİMİ ELLERİNDE TUTUP GÜNAHLARIMI SURATIMA VURUYOR SÜREKLİ... BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ ? BİR FİKİR VERİN.

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