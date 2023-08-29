Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 09:58
Dgs ile lisans tamamlama

TDS OLARAK ATANDIM SAĞLIK YÖNETİMİNE TAMAMLAMAK İÇİN DGS YE GİRDİM İŞİMİ OLUMSUZ ETKİLER Mİ DİPLOMAM DEĞİŞECEĞİ İÇİN


afilun
Memur
29 Ağustos 2023 10:46

Hayır. Artısı olur eksisi olmaz.

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