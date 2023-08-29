Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 10:16
Tds becayiş

TDS OLARAK GÖREV YAPIYORUM OCAKTA 1 YILIM DOLACAK BECAYİŞ VEYA DGS İLE SAĞLIK YÖNETİMİ YAZIP MEMLEKETİME EĞİTİM DURUMU TAYİNİ YAPABİLİR MİYİM ???

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